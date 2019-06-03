Son Dakika Haberleri: - Esad Rejimi Beyaz Fosfor Bombasıyla Saldırı Düzenledi
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- Esad Rejimi Beyaz Fosfor Bombasıyla Saldırı Düzenledi

59 dakika önce

- Esad rejimi beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenlediİDLİB - İdlib'de Beşar Esad rejiminin beyaz Fosfor bombasıyla düzenlediği saldırılar nedeniyle tarım alanları ve yerleşim bölgelerinde yangın çıktı.

- Esad rejimi beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenledi
İDLİB - İdlib'de Beşar Esad rejiminin beyaz Fosfor bombasıyla düzenlediği saldırılar nedeniyle tarım alanları ve yerleşim bölgelerinde yangın çıktı.
Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçileri, gece saatlerinde İdlib'in güneyinde uluslararası olarak yasaklanan beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenledi. Saldırının gerçekleştirildiği Keferlata, Şeyh Mustafa, Rakaya köylerindeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarında yangın çıktığı belirtildi.
Bir yangın silahı olarak kullanılan beyaz fosfor bombası soluma yolu ile vücuda alındığında zehirlerken, nefes darlığına ve boğulmaya yol açarak beyin ile akciğerlerde ağır hasara ve ölüme neden olabiliyor.
- Esad Rejimi Beyaz Fosfor Bombasıyla Saldırı Düzenledi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:00 Kaynak: İHA
Beşşar Esed, Güncel
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