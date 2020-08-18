Esad rejimi El Bara kasabasını vurdu: 5 yaralı - Son Dakika

Esad rejiminin İdlib'in kırsalındaki El Bara kasabasına düzenlediği topçu saldırılarında 5 sivil yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi İdlib'in kırsalındaki bulunan El Bara kasabasını hedef aldı. Yerel kaynaklara göre Esad rejiminin sabah saatlerinde kasabaya düzenlediği topçu saldırısında 5 sivil yaralandı. Kasabada yaşayan siviller topçu atışlarını duyunca güvenli bölgelere kaçtı. Saldırı nedeniyle kasabadaki bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

(İHA)