Esad rejimi gerginliği azaltma bölgesine karadan ve havadan saldırı başlattı - Son Dakika

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Esad rejimi gerginliği azaltma bölgesine karadan ve havadan saldırı başlattı
6 saat önce
Esad rejimi, Halep'in İdlib gerginliği azaltma bölgesine karadan ve havadan saldırı başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
Esad rejimi, Halep'in İdlib gerginliği azaltma bölgesine karadan ve havadan saldırı başlattı.
(İHA)
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