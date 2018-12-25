Son Dakika Haberleri: Esad Rejimi Güçleri Münbiç'in Batısına Girdi

Esad Rejimi Güçleri Münbiç'in Batısına Girdi

1 saat önce

Suriye'de rejim güçleri, Münbiç'in batı kırsalındaki Arimah beldesine girdi.

Suriye'de rejim güçleri, Münbiç'in batı kırsalındaki Arimah beldesine girdi.

Suriye'de Esad güçleri, Münbiç'in batısında bulunan Arimah bölgesine girdi. Bölgedeki terör örgütü PKK/YPG, Armah'ın kontrolünü Esad güçlerine bıraktı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:16 Kaynak: İHA

Suriye, Münbiç, Güncel
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