Esad rejimi Halep'e saldırdı: 1 ölü
2 saat önce
Esad rejiminin Halep'e düzenlediği bombalı saldırıda 1 kadın öldü, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:45 Kaynak: İHA
Esad rejiminin Halep'e düzenlediği bombalı saldırıda 1 kadın öldü, 2 kişi yaralandı. Esad rejimi Halep'in batısında bulunan kırsala bombalı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Esad rejimi İdlib
ve Halep'te sivillerin yaşadığı bölgelere saldırıyor.
(İHA)
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