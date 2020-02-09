Esad rejimi Halep'i bombaladı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esad rejimi Halep'i bombaladı: 2 ölü - Son Dakika

Esad rejimi Halep'i bombaladı: 2 ölü

6 saat önce

Esad rejimi savaş uçaklarının Halep'in Atarib bölgesini bombalaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Esad rejimi Halep'i bombaladı: 2 ölü, System.String[]

Esad rejimi savaş uçaklarının Halep'in Atarib bölgesini bombalaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.


Suriye rejim güçleri, Halep'te kent ve kasabalara düzenlediği saldırılara devam ediyor. Esad rejimi savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Atarib'i bombalaması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken birçok kişi de yaralandı. Suriye Sivil Savunma Gücünün yaptığı açıklamaya göre, Ocak ayı boyunca Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının saldırıları sonucu Halep'te 28'i çocuk olmak üzere toplam 59 sivil hayatını kaybetti. - HALEP

Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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