Esad rejimi Halep'i vurdu: 17 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esad rejimi Halep'i vurdu: 17 ölü - Son Dakika

Esad rejimi Halep'i vurdu: 17 ölü

6 saat önce

Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının dün Halep'teki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil de yaralandı.

Esad rejimi Halep'i vurdu: 17 ölü, System.String[]

Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının dün Halep'teki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil de yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları dün Halep'teki yerleşim bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Sivil Savunma yetkililerine göre, saldırılar sonucu Kefrnuran köyünde 9, Şeyh Ali köyünde 3, Urum As Sughra köyünde 2 ve Etarib'de 3 olmak üzere toplam 17 sivil hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırılarda 30 sivilin de yaralandığını ifade etti.

(İHA)

Beşşar Esed, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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