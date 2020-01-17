Esad rejimi Halep'i vurdu: 2 ölü - Son Dakika

Esad rejimi Halep'i vurdu: 2 ölü
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Suriye'de Beşşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Kefrnaha kasabasına düzenlediği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:27 Kaynak: İHA
Suriye'de Beşşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Kefrnaha kasabasına düzenlediği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.
Suriye'de Beşşar Esad rejimine ait savaş uçakları, Halep'in batısındaki Kefrnaha kasabasına hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 sivilin yaralandığı öğrenildi. Esad güçlerinin Halep'in batı kırsalındaki Atarib, Darat Azza, Aynjara, Salloum ve Kasmıya bölgelerine de havadan ve karadan saldırılar düzenlediği bildirildi. - HALEP
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