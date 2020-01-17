Esad rejimi Halep'i vurdu: 2 ölü - Son Dakika

Suriye'de Beşşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Kefrnaha kasabasına düzenlediği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esad rejimine ait savaş uçakları, Halep'in batısındaki Kefrnaha kasabasına hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 sivilin yaralandığı öğrenildi. Esad güçlerinin Halep'in batı kırsalındaki Atarib, Darat Azza, Aynjara, Salloum ve Kasmıya bölgelerine de havadan ve karadan saldırılar düzenlediği bildirildi.

(İHA)