Esad rejimi, Halep'in İdlib gerginliği azaltma bölgesine karadan ve havadan saldırı başlattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esad rejimi, Halep'in İdlib gerginliği azaltma bölgesine karadan ve havadan saldırı başlattı - Son Dakika

Esad rejimi, Halep'in İdlib gerginliği azaltma bölgesine karadan ve havadan saldırı başlattı

6 saat önce

Esad rejimi, Halep'in İdlib gerginliği azaltma bölgesine karadan ve havadan saldırı başlattı.

Esad rejimi, Halep'in İdlib gerginliği azaltma bölgesine karadan ve havadan saldırı başlattı, System.String[]

Esad rejimi, Halep'in İdlib gerginliği azaltma bölgesine karadan ve havadan saldırı başlattı - HALEP

İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:08 Kaynak: İHA
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