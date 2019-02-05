Son Dakika Haberleri: Esad Rejimi Hama'ya Saldırdı: 5 Yaralı

Esad Rejimi Hama'ya Saldırdı: 5 Yaralı

17 dakika önce

Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların, Hama kentine düzenlediği topçu saldırısında 5 sivil yaralandı.

Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların, Hama kentine düzenlediği topçu saldırısında 5 sivil yaralandı.

Esad rejiminin, Suriye'nin orta-batı kesiminde bulunan Hama'nın kuzeyinde Kefr Nebuda beldesindeki cami ve yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 sivilin yaralandığı belirtildi. Beşar Esad rejimi ve İran destekli terörist gruplarının, Hama kırsalındaki Kefr Nebuda beldesine düzenlediği saldırı nedeniyle bölgede bulunan cami tahrip oldu. Öte yandan rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler, mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim 2018'de ağır silahlarını çekmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:41 Kaynak: İHA

Suriye, İran, Güncel
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