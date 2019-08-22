Esad rejimi Han Şeyhun'a girmeye başladı
1 saat önce
Esad rejimine ait güçler, İdlib'in Han Şeyhun ilçesinin tamamını kontrol altına aldıktan sonra şehre girmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:45 Kaynak: İHA
Esad rejimine ait güçler, İdlib'in Han Şeyhun ilçesinin tamamını kontrol altına aldıktan sonra şehre girmeye başladı.
(İHA)
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