Son Dakika Haberleri: Esad rejimi Han Şeyhun'a girmeye başladı
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Esad rejimi Han Şeyhun'a girmeye başladı

1 saat önce

Esad rejimine ait güçler, İdlib'in Han Şeyhun ilçesinin tamamını kontrol altına aldıktan sonra şehre girmeye başladı.

Esad rejimi Han Şeyhun'a girmeye başladı, System.String[]

Esad rejimine ait güçler, İdlib'in Han Şeyhun ilçesinin tamamını kontrol altına aldıktan sonra şehre girmeye başladı.

(İHA)

Han Şeyhun, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:45 Kaynak: İHA
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