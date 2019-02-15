Esad Rejimi Han Şeyhun'u Bombaladı: 9 Ölü
1 saat önce
Esad rejiminin Suriye'deki Han Şeyhun kentine füze ile saldırısı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Esad rejiminin Suriye
'deki Han Şeyhun
kentine füze ile saldırısı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Esad rejimi, Suriye'deki Han Şeyhun kentine füze ile saldırdı. Suriye'deki sivil savunma ekipleri, Esad rejiminin Suriye'deki Han Şeyhun kentine çok sayıda füze ile saldırı düzenlemesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok sivilin de yaralandığını aktardı. - ŞAM
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:41 Kaynak: İHA
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