Son Dakika Haberleri: Esad Rejimi Han Şeyhun'u Bombaladı: 9 Ölü

Esad Rejimi Han Şeyhun'u Bombaladı: 9 Ölü

29 dakika önce

- Esad rejimi Han Şeyhun'u bombaladı: 9 ölüŞAM - Esad rejiminin Suriye'deki Han Şeyhun kentine füze ile saldırısı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Esad Rejimi Han Şeyhun'u Bombaladı: 9 Ölü, System.String[]
- Esad rejimi Han Şeyhun'u bombaladı: 9 ölü

ŞAM - Esad rejiminin Suriye'deki Han Şeyhun kentine füze ile saldırısı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Esad rejimi, Suriye'deki Han Şeyhun kentine füze ile saldırdı. Suriye'deki sivil savunma ekipleri, Esad rejiminin Suriye'deki Han Şeyhun kentine çok sayıda füze ile saldırı düzenlemesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok sivilin de yaralandığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:52 Kaynak: İHA

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