Esad Rejimi Han Şeyhun'u Bombaladı: 9 Ölü
29 dakika önce
- Esad rejimi Han Şeyhun'u bombaladı: 9 ölüŞAM - Esad rejiminin Suriye'deki Han Şeyhun kentine füze ile saldırısı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
- Esad rejimi Han Şeyhun
'u bombaladı: 9 ölü
ŞAM - Esad rejiminin Suriye
'deki Han Şeyhun kentine füze ile saldırısı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Esad rejimi, Suriye'deki Han Şeyhun kentine füze ile saldırdı. Suriye'deki sivil savunma ekipleri, Esad rejiminin Suriye'deki Han Şeyhun kentine çok sayıda füze ile saldırı düzenlemesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok sivilin de yaralandığını aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:52 Kaynak: İHA
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