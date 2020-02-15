Esad rejimi İdlib'de bir kampı vurdu: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esad rejimi İdlib'de bir kampı vurdu: 6 yaralı - Son Dakika

Esad rejimi İdlib'de bir kampı vurdu: 6 yaralı

6 saat önce

Esad rejimi İdlib'in kuzeyindeki Sarmada köyündeki sivil kampına topçu saldırısı gerçekleştirdi.

Esad rejimi İdlib'de bir kampı vurdu: 6 yaralı, System.String[]

Esad rejimi İdlib'in kuzeyindeki Sarmada köyündeki sivil kampına topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 6 sivil ağır yaralandı.


Esad rejimi Halep ve İdlib'e saldırmaya devam ediyor. Esad rejimi gece saatlerinde İdlib'in kuzeyindeki Sarmada köyünde bulunan sivil kampına topçu saldırısı gerçekleştirdi. Olayda en az 6 sivil ağır yaralandı. Esad güçlerinin kamptaki sivillere uykuda saldırarak 4 topçu atışı gerçekleştirdiği belirtildi. Olay sırasında yaralanan sivillerin durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırdı. Sarmada köyündeki kampta binden fazla aile yaşıyor. - İDLİB

İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:06 Kaynak: İHA
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