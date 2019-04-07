Son Dakika Haberleri: Esad Rejimi İdlib'de Saldırdı: 3 Ölü, 10 Yaralı

Esad Rejimi İdlib'de Saldırdı: 3 Ölü, 10 Yaralı

34 dakika önce

Suriye'nin İdlib şehrinde Esad rejimi tarafından düzenlenen bombardımanda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Esad Rejimi İdlib'de Saldırdı: 3 Ölü, 10 Yaralı, System.String[]
Suriye'nin İdlib şehrinde Esad rejimi tarafından düzenlenen bombardımanda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Suriye'de Esad rejiminin İdlib şehrinde bulunan Saraqib bölgesine misket bombası ile saldırdığı belirtildi. Sağlık kaynaklarından edinilen ön bilgilere göre, Esad rejiminin saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Suriye sivil savunma ekipleri, enkaz altından yaralıları çıkararak çevredeki hastanelere sevk etti.

Öte yandan, Esad rejiminin İdlib'in farklı noktalarına hava saldırıları düzenlediği öğrenildi. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:17 Kaynak: İHA

Suriye, İdlib, 3. Sayfa
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