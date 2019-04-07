Son Dakika Haberleri: Esad Rejimi İdlib'de Saldırdı: 3 Ölü,7 Yaralı

Esad Rejimi İdlib'de Saldırdı: 3 Ölü,7 Yaralı

23 dakika önce

Suriye'nin İdlib şehrinde Esad rejimi tarafından düzenlenen bombardımanda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Suriye'nin İdlib şehrinde Esad rejimi tarafından düzenlenen bombardımanda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Suriye'de Esad rejiminin İdlib şehrinde bulunan Saraqib bölgesine misket bombası ile saldırdığı belirtildi. Sağlık kaynaklarından edinilen ön bilgilere göre, Esad rejiminin saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Suriye sivil savunma ekipleri, enkaz altından yaralıları çıkararak çevredeki hastanelere sevk etti. Öte yandan, Esad rejiminin İdlib'in farklı noktalarına hava saldırıları düzenlediği öğrenildi.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:26 Kaynak: İHA

Suriye, İdlib, Güncel
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