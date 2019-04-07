Esad Rejimi İdlib'de Saldırdı: 3 Ölü,7 Yaralı
22 dakika önce
- Esad rejimi İdlib'de saldırdı: 3 ölü, 10 yaralıİDLİB - Suriye'nin İdlib şehrinde Esad rejimi tarafından düzenlenen bombardımanda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
- Esad rejimi İdlib'de saldırdı: 3 ölü, 10 yaralı
İDLİB - Suriye'nin İdlib şehrinde Esad rejimi tarafından düzenlenen bombardımanda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Suriye'de Esad rejiminin İdlib şehrinde bulunan Saraqib bölgesine misket bombası ile saldırdığı belirtildi. Sağlık kaynaklarından edinilen ön bilgilere göre, Esad rejiminin saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Suriye sivil savunma ekipleri, enkaz altından yaralıları çıkararak çevredeki hastanelere sevk etti.
Öte yandan, Esad rejiminin İdlib'in farklı noktalarına hava saldırıları düzenlediği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:27 Kaynak: İHA
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