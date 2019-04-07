Esad Rejimi İdlib'de Saldırdı: 3 Ölü,7 Yaralı

- Esad rejimi İdlib'de saldırdı: 3 ölü, 10 yaralıİDLİB - Suriye'nin İdlib şehrinde Esad rejimi tarafından düzenlenen bombardımanda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

- Esad rejimi İdlib'de saldırdı: 3 ölü, 10 yaralı



İDLİB - Suriye'nin İdlib şehrinde Esad rejimi tarafından düzenlenen bombardımanda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Suriye'de Esad rejiminin İdlib şehrinde bulunan Saraqib bölgesine misket bombası ile saldırdığı belirtildi. Sağlık kaynaklarından edinilen ön bilgilere göre, Esad rejiminin saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Suriye sivil savunma ekipleri, enkaz altından yaralıları çıkararak çevredeki hastanelere sevk etti.

Öte yandan, Esad rejiminin İdlib'in farklı noktalarına hava saldırıları düzenlediği öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Arka Tekeri Raylara Sıkışan Ambulansa Tren Çarptı

Survivor 2017'nin Yarışmacısı Berna Keklikler Gizli Numaradan Ölüm Tehdidi Aldı

Üzerine Televizyon Düşen Minik Kamil Efe, Hayatını Kaybetti

Gözü Dönmüş Zanlı, Kız Kardeşini Öldürüp Anne ve Babasını Yaraladı