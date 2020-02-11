Esad rejimi İdlib'de sanayi bölgesini vurdu: 12 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esad rejimi İdlib'de sanayi bölgesini vurdu: 12 ölü - Son Dakika

Esad rejimi İdlib'de sanayi bölgesini vurdu: 12 ölü

6 saat önce

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'de sanayi bölgesine düzenlediği saldırıda 12 sivilin hayatını kaybettiği, 30 sivilin yaralandığı açıklandı.

Esad rejimi İdlib'de sanayi bölgesini vurdu: 12 ölü, System.String[]

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'de sanayi bölgesine düzenlediği saldırıda 12 sivilin hayatını kaybettiği, 30 sivilin yaralandığı açıklandı.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib'de sanayi bölgesine iki hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklara göre, saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti, en az 30 sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle bölgede büyük hasar oluştuğu da belirtildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:40 Kaynak: İHA
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