Esad rejimi İdlib'de yine sivilleri vurdu - Son Dakika

Esad rejimi İdlib'de yine sivilleri vurdu
6 saat önce
Suriye'nin İdlib kentinde rejime ait savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:15 Kaynak: İHA
Suriye'nin İdlib kentinde rejime ait savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı. Hava saldırısı sonucu yaralılar olduğu belirtildi.
Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Sivillerin yaşadığı bölgelerin hedef alındığı saldırı sonucu yaralılar olduğu bildirilirken savaş alanına dönen sokaklar ve sivillerin yaşadığı panik kameralara yansıdı. Saldırıda ayrıca, kentte sivillerin sığınak olarak kullandığı bir hapishaneye de 2 ayrı hava saldırısı gerçekleştirildiği aktarıldı. - İDLİB
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