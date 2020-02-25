Esad rejimi İdlib'de yine sivilleri vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esad rejimi İdlib'de yine sivilleri vurdu - Son Dakika

Esad rejimi İdlib'de yine sivilleri vurdu

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejime ait savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı.

Esad rejimi İdlib'de yine sivilleri vurdu, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejime ait savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı. Hava saldırısı sonucu yaralılar olduğu belirtildi.


Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Sivillerin yaşadığı bölgelerin hedef alındığı saldırı sonucu yaralılar olduğu bildirilirken savaş alanına dönen sokaklar ve sivillerin yaşadığı panik kameralara yansıdı. Saldırıda ayrıca, kentte sivillerin sığınak olarak kullandığı bir hapishaneye de 2 ayrı hava saldırısı gerçekleştirildiği aktarıldı. - İDLİB

Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:15 Kaynak: İHA
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