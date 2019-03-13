Son Dakika Haberleri: Esad Rejimi İdlib'e 'Fosfor' ile Saldırdı

Esad Rejimi İdlib'e 'Fosfor' ile Saldırdı

56 dakika önce

Esad rejimi Suriye'nin İdlib kentine kullanımı yasak olan fosfor gazı bombası ile saldırdı.

Esad Rejimi İdlib'e 'Fosfor' ile Saldırdı, System.String[]
Esad rejimi Suriye'nin İdlib kentine kullanımı yasak olan fosfor gazı bombası ile saldırdı.

Esad rejiminin Suriye'nin İdlib kentindeki Altmana bölgesine, dün akşam saatlerinde uluslararası savaş hukukunca kullanımı yasak olan fosfor gazı bombası ile saldırdığı öğrenildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken saldırı anı kameralara yansıdı. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:30 Kaynak: İHA

Suriye, İdlib, 3. Sayfa
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