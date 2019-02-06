Son Dakika Haberleri: Esad Rejimi İdlib'e Saldırdı: 1 Ölü

Esad Rejimi İdlib'e Saldırdı: 1 Ölü

1 saat önce

Esad rejimi tarafından Suriye'nin İdlib kentine yapılan saldırıda 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

Esad Rejimi İdlib'e Saldırdı: 1 Ölü, System.String[]
Esad rejimi tarafından Suriye'nin İdlib kentine yapılan saldırıda 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

Esad rejimi, İdlib'in doğu kırsalındaki Cercenaz kasabasına saldırdı. Saldırıda 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından arama kurtarma ekiplerinin, yaralıları İdlib'deki hastaneye kaldırdığı belirtildi. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:01 Kaynak: İHA

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