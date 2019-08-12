Son Dakika Haberleri: - Esad Rejimi İdlib'e Saldırdı: 1 Ölü
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- Esad Rejimi İdlib'e Saldırdı: 1 Ölü

32 dakika önce

- Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 1 ölüİDLİB - Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

- Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 1 ölü
İDLİB - Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı. Suriye'nin farklı bölgelerine rejim ve destekçisi Rusya savaş uçaklarının saldırıları sürüyor.
Esad rejiminin, Suriye'nin İdlib kentindeki Mart Harma beldesinde yerleşimlere gerçekleştirdiği saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği ve 5 sivilin de yaralandığı belirtildi. İdlib'in farklı bölgesinde düzenlenen saldırılarda bir de okul yıkıldı.
Olay yerine gelen Sivil Savunma ekipleri ölen sivilin cenazesini ailesine teslim etti ve yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Suriye İnsan Hakları Ağı, Esad ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın olmak üzere 781 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 05:56 Kaynak: İHA
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