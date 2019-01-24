Esad Rejimi İdlib'e Saldırdı: 1 Ölü, 5 Yaralı
56 dakika önce
Esad rejimi, gerilimi azaltma bölgesi İdlib'deki yerleşim yerlerine saldırı düzenledi.
Esad rejimi, gerilimi azaltma bölgesi İdlib
'deki yerleşim yerlerine saldırı düzenledi. Saldırıda 1 sivil öldü, 5 sivil yaralandı. Suriye
'de Beşşar Esad
rejimi, gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib'deki yerleşim yerlerini topa tuttu. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Rejim güçlerinin İdlib'in Han Şeyhun
ilçesine ve Cercenaz, Huveyn, Zerzur, Sukeyk ve Tel Minnes bölgelerine devamlı olarak yoğun topçu saldırısı düzenlediği kaydedildi.
Suriye Sivil Savunma ekipleri de saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini ve 5 sivilin yaralandığını doğruladı. - İDLİB
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:02 Kaynak: İHA
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