Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 6 yaralı

6 saat önce

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in Maarşurin beldesine düzenlediği saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in Maarşurin beldesine düzenlediği saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.


Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib kırsalındaki Maarşurin beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 çocuğun hayatını kaybettiği, en az 6 sivilin de ağır yaralandığı öğrenildi. Yerel kaynaklar, saldırının ardından bölgede yangın çıktığını ifade etti. Saldırıda sivillere ait evlerde büyük hasar meydana geldi. Sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. - İDLİB

Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
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