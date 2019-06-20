Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 13 ölü
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Esad rejiminin İdlib kentine düzenlediği hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:28 Kaynak: İHA
Esad rejiminin İdlib
kentine düzenlediği hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı.
Esed rejimi, İdlib kentinin farklı bölgelerinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Öte yandan, Esad rejiminin Suriye
'nin İdlib iline bağlı Maaret el Numan bölgesinde bir ambulansı vurduğu ve iki sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği de bildirildi. - İDLİB
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