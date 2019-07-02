Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 16 ölü
1 saat önce
Esad rejimini destekleyen güçlerin İdlib kırsalını bombalaması sonucu 16 sivil yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:55 Kaynak: İHA
Esad rejimini destekleyen güçlerin İdlib
kırsalını bombalaması sonucu 16 sivil yaşamını yitirdi. Esad rejiminin İdlib kırsalındaki yerleşim yerlerini bombalaması sonucu 16 sivil hayatını kaybetti. Yaralıların da olduğunun aktarıldığı saldırılar sonrası bölgede faaliyet gösteren sivil savunma ekiplerinin molozların altında kalan insanları bölgedeki sağlık kuruluşlarına taşıdığı belirtildi.
(İHA)
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