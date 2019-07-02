Son Dakika Haberleri: Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 16 ölü
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Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 16 ölü

1 saat önce

Esad rejimini destekleyen güçlerin İdlib kırsalını bombalaması sonucu 16 sivil yaşamını yitirdi.

Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 16 ölü, System.String[]
Esad rejimini destekleyen güçlerin İdlib kırsalını bombalaması sonucu 16 sivil yaşamını yitirdi. Esad rejiminin İdlib kırsalındaki yerleşim yerlerini bombalaması sonucu 16 sivil hayatını kaybetti. Yaralıların da olduğunun aktarıldığı saldırılar sonrası bölgede faaliyet gösteren sivil savunma ekiplerinin molozların altında kalan insanları bölgedeki sağlık kuruluşlarına taşıdığı belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:55 Kaynak: İHA
İdlib, Güncel
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