Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 2 ölü
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Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:05 Kaynak: İHA
Esad rejiminin İdlib
'e düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Esad rejiminin İdlib'in güney kesimindeki sivil yerleşim yerlerini bombalaması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Suriye
Sivil Savunma ekiplerinden yapılan açıklamada rejim güçlerinin özelikle sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı belirtilerek ölü ve yaralı bilgisi doğrulandı.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
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