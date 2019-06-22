Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 3 ölü
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Esad rejiminin İdlib kırsalındaki bölgelere düzenlediği hava saldırıları sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:57 Kaynak: İHA
Esad rejiminin İdlib
kırsalındaki bölgelere düzenlediği hava saldırıları sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Esad rejiminin İdlib kırsalındaki bölgelere düzenlediği hava saldırıları sonucu, saldırıların düzenlendiği bölgelerden biri olan Serakib
ilçesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Serakib ilçesinde akşam saatlerinde düzenlenen saldırının yanı sıra gün içerisinde bölgeye devam eden saldırılarda da pek çok sivil yaralandı. Yaralıların arasında kadın ve çocukların da olduğu aktarılırken, yerel kaynaklar bazılarının durumunun ağır olduğunu bildirdi. - İDLİB
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