Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 3 ölü
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Esad rejimi destekçilerinin İdlib ve Hama arasındaki kırsal bölgeye düzenlediği hava saldırıları sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:45 Kaynak: İHA
Esad rejimi destekçilerinin İdlib
ve Hama arasındaki kırsal bölgeye düzenlediği hava saldırıları sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Esad rejimini destekleyen kuvvetlerin İdlib ve Hama arasındaki kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerine gün içerisinde düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bölgedeki sivil savunma ekipleri yaptıkları açıklamada yaşamını yitirenlerin aynı aileden anne, baba ve çocuk olduğunu aktardı. - İDLİB
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