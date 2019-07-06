Son Dakika Haberleri: Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 3 ölü
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Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 3 ölü

41 dakika önce

Esad rejimi destekçilerinin İdlib ve Hama arasındaki kırsal bölgeye düzenlediği hava saldırıları sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 3 ölü, System.String[]
Esad rejimi destekçilerinin İdlib ve Hama arasındaki kırsal bölgeye düzenlediği hava saldırıları sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Esad rejimini destekleyen kuvvetlerin İdlib ve Hama arasındaki kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerine gün içerisinde düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bölgedeki sivil savunma ekipleri yaptıkları açıklamada yaşamını yitirenlerin aynı aileden anne, baba ve çocuk olduğunu aktardı. - İDLİB
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:45 Kaynak: İHA
İdlib, 3. Sayfa
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