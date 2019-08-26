Son Dakika Haberleri: - Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 3 ölü
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- Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 3 ölü

59 dakika önce

- Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 3 ölüİDLİB - Esad rejimine ait uçakların İdlib'in güneyindeki Abdita köyüne düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

- Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 3 ölü

İDLİB - Esad rejimine ait uçakların İdlib'in güneyindeki Abdita köyüne düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Esad rejimine ait uçakları İdlib'in güneyinde bulunan Abdita köyündeki sivil yerleşim yerlerine hava saldırıları düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk 1'i kadın 3 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı öğrenildi. Saldırı sonrası bölgeye intikal eden sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları çıkartmak için müdahale ediyor.

İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:01 Kaynak: İHA
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