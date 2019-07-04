Son Dakika Haberleri: Esad rejimi İdlib'e saldırdı : 4 ölü
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Esad rejimi İdlib'e saldırdı : 4 ölü

54 dakika önce

Esad rejimi destekçisi kuvvetlerin İdlib'e düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 sivil yaşamını yitirdi.

Esad rejimi İdlib'e saldırdı : 4 ölü, System.String[]
Esad rejimi destekçisi kuvvetlerin İdlib'e düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 sivil yaşamını yitirdi. Esad Rejimi destekçilerinin İdlib kırsalındaki yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 sivilin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bölgedeki sivil savunma ekipleri ölenlerin arasında çocukların da olduğunu doğrularken saldırı sonucu çok sayıda da kişinin de yaralandığı kaydedildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:20 Kaynak: İHA
İdlib, Güncel
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