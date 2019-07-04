- Esad rejimi İdlib'e saldırdı : 4 ölü
15 dakika önce
- Esad rejimi İdlib'e saldırdı : 4 ölüİDLİB - Esad rejimi destekçisi kuvvetlerin İdlib'e düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 sivil yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:54 Kaynak: İHA
- Esad rejimi İdlib
'e saldırdı : 4 ölü
İDLİB - Esad rejimi destekçisi kuvvetlerin İdlib'e düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 sivil yaşamını yitirdi.
Esad Rejimi destekçilerinin İdlib kırsalındaki yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 sivilin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bölgedeki sivil savunma ekipleri ölenlerin arasında çocukların da olduğunu doğrularken saldırı sonucu çok sayıda da kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Babasının öldürdüğü Gülnur'u annesi anlattı, salondakiler gözyaşlarına boğuldu
Babasının öldürdüğü genç doktor gözyaşlarıyla anıldı (1)
Kızı yüzünden tartıştığı eşini öldüren cani kocadan kan donduran sözler: Anneni öldürdüm gel
Hindistan'da eski politikacı, tecavüzcüleri öldürenlere 1500 dolar ödül vereceğini söyledi