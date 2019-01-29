Esad Rejimi İdlib'e Saldırdı: 5 Ölü
1 saat önce
Esad rejimi tarafından İdlib kentinde gerçekleştirilen topçu saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
Esad rejimi tarafından İdlib
kentinde gerçekleştirilen topçu saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
Esad rejimi Suriye
'nin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki sivil yerleşimlere topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda en az 5 sivil hayatını kaybederken, 25 sivilin de yaralandığı belirtildi.
Saldırının Suriye rejimi ve İran
destekli gruplar tarafından Suriye'nin İdlib kırsalındaki Ma'arretü'n-Nu'man ilçesinde gerçekleştirildiği öğrenildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. - İDLİB
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:38 Kaynak: İHA
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