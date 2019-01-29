Son Dakika Haberleri: Esad Rejimi İdlib'e Saldırdı: 5 Ölü, 25 Yaralı

Esad Rejimi İdlib'e Saldırdı: 5 Ölü, 25 Yaralı

1 saat önce

Esad rejimi tarafından İdlib kentinde gerçekleştirilen topçu saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Esad rejimi tarafından İdlib kentinde gerçekleştirilen topçu saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Esad rejimi Suriye'nin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki sivil yerleşimlere topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda en az 5 sivil hayatını kaybederken, 25 sivilin de yaralandığı belirtildi. Saldırının Suriye rejimi ve İran destekli gruplar tarafından Suriye'nin İdlib kırsalındaki Ma'arretü'n-Nu'man ilçesinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:41 Kaynak: İHA

Suriye, İdlib, Güncel
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