Son Dakika Haberleri: Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 7 ölü
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Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 7 ölü

30 dakika önce

Esad rejimi destekçilerinin İdlib kırsalına düzenledikleri hava saldırısı sonucu 7 sivil hayatını kaybetti.

Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 7 ölü, System.String[]
Esad rejimi destekçilerinin İdlib kırsalına düzenledikleri hava saldırısı sonucu 7 sivil hayatını kaybetti.

Esad rejimi destekçisi kuvvetlerin İdlib kırsalındaki yerleşim yerlerine varil bombaları ile hava saldırısı düzenlemesi sonucu 7 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölenlerin arasında kadın ve çocukların da olduğu saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı. - İDLİB
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:03 Kaynak: İHA
İdlib, 3. Sayfa
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