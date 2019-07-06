Son Dakika Haberleri: Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 7 ölü
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Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 7 ölü

34 dakika önce

Esad rejimi destekçilerinin İdlib kırsalına düzenledikleri hava saldırısı sonucu 7 sivil hayatını kaybetti.

Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 7 ölü, System.String[]
Esad rejimi destekçilerinin İdlib kırsalına düzenledikleri hava saldırısı sonucu 7 sivil hayatını kaybetti. Esad rejimi destekçisi kuvvetlerin İdlib kırsalındaki yerleşim yerlerine varil bombaları ile hava saldırısı düzenlemesi sonucu 7 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölenlerin arasında kadın ve çocukların da olduğu saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
İdlib, Güncel
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