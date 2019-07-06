Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 7 ölü
34 dakika önce
Esad rejimi destekçilerinin İdlib kırsalına düzenledikleri hava saldırısı sonucu 7 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
Esad rejimi destekçilerinin İdlib
kırsalına düzenledikleri hava saldırısı sonucu 7 sivil hayatını kaybetti. Esad rejimi destekçisi kuvvetlerin İdlib kırsalındaki yerleşim yerlerine varil bombaları ile hava saldırısı düzenlemesi sonucu 7 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölenlerin arasında kadın ve çocukların da olduğu saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.
(İHA)
Zincirlikuyu'da metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var
Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü
Almanya'da camiye saldırı! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp tuvalete attılar
İlk nikahını kıyan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan çiftlere tavsiye: Çocuklarınıza Atatürk'ü öğretin