Esad rejimi İdlib'e saldırısı: 7 ölü, 17 yaralı
1 saat önce
Esad rejimine bağlı güçlerinin İdlib'in batısındaki Cisr eş Şuğur kırsalındaki bir kasabanın çarşısına düzenlediği saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:40 Kaynak: İHA
Esad rejimine bağlı güçlerinin İdlib'in batısındaki Cisr eş Şuğur kırsalındaki bir kasabanın çarşısına düzenlediği saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Esad rejimine bağlı güçler İdlib'in batısındaki Cisr eş Şuğur kırsalında bulunan el-Canoudia kasabasında bir pazar yerine topçu saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.
(İHA)
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