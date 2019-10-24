Son Dakika Haberleri: Esad rejimi İdlib'e saldırısı: 7 ölü, 17 yaralı
Son Dakika Güncel Esad rejimi İdlib'e saldırısı: 7 ölü, 17 yaralı

Esad rejimi İdlib'e saldırısı: 7 ölü, 17 yaralı

1 saat önce

Esad rejimine bağlı güçlerinin İdlib'in batısındaki Cisr eş Şuğur kırsalındaki bir kasabanın çarşısına düzenlediği saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Esad rejimi İdlib'e saldırısı: 7 ölü, 17 yaralı, System.String[]

Esad rejimine bağlı güçlerinin İdlib'in batısındaki Cisr eş Şuğur kırsalındaki bir kasabanın çarşısına düzenlediği saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Esad rejimine bağlı güçler İdlib'in batısındaki Cisr eş Şuğur kırsalında bulunan el-Canoudia kasabasında bir pazar yerine topçu saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.

(İHA)

İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:40 Kaynak: İHA
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