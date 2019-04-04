Son Dakika Haberleri: Esad Rejimi İdlib'e Yine Saldırdı: 11 Ölü

Esad Rejimi İdlib'e Yine Saldırdı: 11 Ölü

2 saat önce

Suriye'de Beşar Esad rejiminin, İdlib'in güneyindeki Kafranbel ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği ağır roket saldırısı sonucu en az 11 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Esad Rejimi İdlib'e Yine Saldırdı: 11 Ölü, System.String[]
Suriye'de Beşar Esad rejiminin, İdlib'in güneyindeki Kafranbel ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği ağır roket saldırısı sonucu en az 11 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Suriye'de Beşar Esad rejiminin Suriye'nin İdlib güneyindeki Kafranbel ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği ağır roket saldırısı sonucunda ilk belirlemelere göre en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı açıklandı. Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamak için imzalanan Soçi mutabakatını yine ihlal eden Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşim yerlerine aralıklarla saldırılar düzenliyor. Bu sabah tekrar saldırı düzenleyen Beşar Esad rejimi aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu en az 11 kişinin ölümüne neden oldu. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Ayrıca Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib'in Ma'arretü'n-Nu'man, Kafranbel, Saraqib, Khan al-Sabil ilçelerine sabah saatlerinden beri saldırılarını sürdürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:26 Kaynak: İHA

Suriye, Beşşar Esed, İdlib, Güncel
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