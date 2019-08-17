Son Dakika Haberleri: Esad rejimi İdlib'i bombalamaya devam ediyor: 6 ölü
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Esad rejimi İdlib'i bombalamaya devam ediyor: 6 ölü

1 saat önce

Esad rejiminin İdlib'in çeşitli yerlerine düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 6 kişinin yaşamını yitirdi.

Esad rejimi İdlib'i bombalamaya devam ediyor: 6 ölü, System.String[]
Esad rejiminin İdlib'in çeşitli yerlerine düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 6 kişinin yaşamını yitirdi.

Rejime ait uçakların İdlib'in çeşitli yerlerindeki sivil yerleşim yerlerini bombalaması sonucu gün içerisinde en az 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin arasında çocukların da olduğu ve rejim uçaklarının özelikle sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı kaydedildi. - İDLİB
İdlib, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:54 Kaynak: İHA
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