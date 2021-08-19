Esad rejimi İdlib'i hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Suriye'de Esad rejimin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi İdlib'e yönelik bir topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 3'ü çocuk biri kadın olmak üzere 4 sivil hayatını kaybederken 3 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları İdlib'deki hastaneye kaldırdı. Evlerde ağır hasar meydana geldiği da aktarıldı. - İDLİB