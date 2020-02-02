Esad rejimi İdlib'i vurdu: 7 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Esad rejimi İdlib'i vurdu: 7 ölü, 8 yaralı
6 saat önce
Suriye'de Esad rejiminin İdlib kırsalındaki Sarmin köyüne düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:01 Kaynak: İHA
Suriye'de Esad rejiminin İdlib kırsalındaki Sarmin köyüne düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kırsalındaki Sarmin köyüne hava saldırısı düzenledi. Sivil yerleşimlerini hedef alan saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Köydeki evlerde büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - İDLİB
Son Dakika Kocaeli'de bir kadın üçüncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın? Halk otobüsünde iki yaşlı yolcunun kavgası kameraya yansıdı Bankadan aradıklarını söyleyip, talihsiz adamın kredi kartından 16 bin liralık fatura ödediler