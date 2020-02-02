Esad rejimi İdlib'i vurdu: 7 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esad rejimi İdlib'i vurdu: 7 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Esad rejimi İdlib'i vurdu: 7 ölü, 8 yaralı

6 saat önce

Suriye'de Esad rejiminin İdlib kırsalındaki Sarmin köyüne düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Suriye'de Esad rejiminin İdlib kırsalındaki Sarmin köyüne düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kırsalındaki Sarmin köyüne hava saldırısı düzenledi. Sivil yerleşimlerini hedef alan saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Köydeki evlerde büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.,

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Esad rejimi İdlib'i vurdu: 7 ölü, 8 yaralı

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:15 Kaynak: İHA
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