Son Dakika Haberleri: Esad rejimi İdlib'in güneyini vurdu: 1 ölü, 7 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Esad rejimi İdlib'in güneyini vurdu: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Esad rejimi İdlib'in güneyini vurdu: 1 ölü, 7 yaralı

7 saat önce

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybederken 5'i çocuk 7 sivil de yaralandı.

Esad rejimi İdlib'in güneyini vurdu: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybederken 5'i çocuk 7 sivil de yaralandı.


Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Bazabur beldesine hava saldırısı düzenledi. Sivil alanların hedef alındığı saldırıda 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 5'i çocuk 7 sivilin de yaralandığı öğrenildi. Yaralıların tedavi altına alınması için olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi.


Öte yandan Esad rejimine ait savaş uçaklarının gece saatlerinde İdlib'in güneyindeki Maart Hurma beldesine düzenlediği hava saldırısında da 1 kadının hayatını kaybettiği bildirilmişti. - İDLİB

Suriye, İdlib, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şehit askerin peşinden hastaneye kadar giden köpek herkesi duygulandırdı
Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 22:40:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esad rejimi İdlib'in güneyini vurdu: 1 ölü, 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]