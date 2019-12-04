Esad rejimi İdlib'in güneyini vurdu: 1 ölü, 7 yaralı

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybederken 5'i çocuk 7 sivil de yaralandı.



Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Bazabur beldesine hava saldırısı düzenledi. Sivil alanların hedef alındığı saldırıda 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 5'i çocuk 7 sivilin de yaralandığı öğrenildi. Yaralıların tedavi altına alınması için olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi.



Öte yandan Esad rejimine ait savaş uçaklarının gece saatlerinde İdlib'in güneyindeki Maart Hurma beldesine düzenlediği hava saldırısında da 1 kadının hayatını kaybettiği bildirilmişti. - İDLİB