Esad rejimi İdlib'in güneyini vurdu: 2'si çocuk 3 ölü - Son Dakika

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Esad rejimi İdlib'in güneyini vurdu: 2'si çocuk 3 ölü
6 saat önce
Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Şanan köyünde düzenlediği saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 3 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:17 Kaynak: İHA
Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Şanan köyünde düzenlediği saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 3 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Şanan köyüne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 3 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırı nedeniyle çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. - İDLİB
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