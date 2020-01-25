Esad rejimi İdlib'in güneyini vurdu: 2'si çocuk 3 ölü - Son Dakika

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Şanan köyünde düzenlediği saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 3 sivil hayatını kaybetti.



Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Şanan köyüne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 3 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırı nedeniyle çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. - İDLİB