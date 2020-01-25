Esad rejimi İdlib'in güneyini vurdu: 2'si çocuk 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esad rejimi İdlib'in güneyini vurdu: 2'si çocuk 3 ölü - Son Dakika

Esad rejimi İdlib'in güneyini vurdu: 2'si çocuk 3 ölü

6 saat önce

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Şanan köyünde düzenlediği saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 3 sivil hayatını kaybetti.

Esad rejimi İdlib'in güneyini vurdu: 2'si çocuk 3 ölü, System.String[]

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Şanan köyünde düzenlediği saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 3 sivil hayatını kaybetti.


Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Şanan köyüne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 3 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırı nedeniyle çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. - İDLİB

Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:17 Kaynak: İHA
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