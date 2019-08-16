Son Dakika Haberleri: Esad Rejimi'nden İdlib'e bir saldırı daha: 10 kişi hayatını kaybetti
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Esad Rejimi'nden İdlib'e bir saldırı daha: 10 kişi hayatını kaybetti

30 dakika önce

Esad rejiminin İdlib'teki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği ağır bombardıman sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Esad Rejimi'nden İdlib'e bir saldırı daha: 10 kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Esad rejiminin İdlib'teki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği ağır bombardıman sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Esad rejiminin idlib'in güneyindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği ağır bombardıman sonucu aralarında çocukların da olduğu 10 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar Esad rejiminin özelikle sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını belirtirken, yaralıların sivil savunma ekipleri tarafından sağlık merkezlerine götürüldüğü kaydedildi.
(İHA)
İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:15 Kaynak: İHA
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