Esad rejimi, Ömer bin Abdülaziz Türbesi'ne zarar verdi - Son Dakika
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Esad rejimi, Ömer bin Abdülaziz Türbesi'ne zarar verdi

6 saat önce

Esad rejimi İdlib'in Maaret el Numan ilçesine gerçekleştirdiği saldırılar sırasında Ömer bin Abdülaziz Türbesi'ne zarar verdi.

Esad rejimi, Ömer bin Abdülaziz Türbesi'ne zarar verdi, System.String[]

Esad rejimi İdlib'in Maaret el Numan ilçesine gerçekleştirdiği saldırılar sırasında Ömer bin Abdülaziz Türbesi'ne zarar verdi.

Esad rejimi tarafından Suriye'nin İdlib kentinin batısı ve güneyine yönelik saldırılar yoğunlaştı. Esad rejiminin bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda Deyrşarki köyünde bulunan Ömer bin Abdülaziz Türbesi büyük zarar gördü. Mezar ve türbedeki sandukaları tahrip eden rejim güçleri köyden ayrılmadan önce türbeyi de ateşe verdi.

(Abu Mucahit El Halebi - Mahmud Alhalbi/İHA)

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
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