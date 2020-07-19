Esad rejimi parlamento seçimleri düzenliyor - Son Dakika

Esad rejimi parlamento seçimleri düzenliyor

Beşar Esad rejimi milyonlarca kişinin terk ettiği Suriye'de parlamento seçimleri düzenliyor.

Beşar Esad rejimi milyonlarca kişinin terk ettiği Suriye'de parlamento seçimleri düzenliyor.

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Suriye'de Esad rejimi, 9 yıldır devam eden iç savaşın gölgesinde parlamento seçimleri düzenliyor. Mart 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana 3. kez parlamento seçimlerine gidilen ülkede, halkın büyük bir bölümü seçimlere katılamıyor.


Rejimin kontrolündeki bölgelerde 7 bin 277 oy kullanma merkezinin kurulduğu belirtildi. Seçimlerde toplam bin 656 aday 250 koltuk için yarışıyor.


Korona virüs salgını nedeniyle oy kullanma merkezlerindeki görevliler eldiven ve maske takarken, seçmenlerden bazılarının ise salgına karşı önlem almadığı görüldü.


Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, iç savaş nedeniyle 6,7 milyon Suriyeli ülkeyi terk etti. - ŞAM

Beşşar Esed, Parlamento, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Esad rejimi parlamento seçimleri düzenliyor - Son Dakika

Son Dakika

23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 22:55 Son Dakika: Başakşehir, Trabzonspor'un evinde Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan etti 22:29 Başakşehir-Kayserispor maçı oynanırken Fatih Terim Stadı'nda elektrikler iki kez kesildi 22:14 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne serilecek halı ilk kez görüntülendi 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 21:20 Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü 20:56 Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu 20:02 Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu 19:57 Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Son Dakika: Başakşehir, Trabzonspor'un evinde Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan etti
22:55
Başakşehir-Kayserispor maçı oynanırken Fatih Terim Stadı'nda elektrikler iki kez kesildi
22:29
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne serilecek halı ilk kez görüntülendi
22:14
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
20:02
Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi
19:57
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
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