Son Dakika Haberleri: Esad rejimi sivillere ait tarlaları yakıyor
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Esad rejimi sivillere ait tarlaları yakıyor

25 dakika önce

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, napalm bombası kullanarak ekili tarlaları yakıp binlerce kişinin aç kalmasına yol açıyor.

Esad rejimi sivillere ait tarlaları yakıyor, System.String[]
Suriye'de Beşşar Esed rejimi, napalm bombası kullanarak ekili tarlaları yakıp binlerce kişinin aç kalmasına yol açıyor.

Esad rejimi, gece boyunca İdlib'deki saldırılarını sürdürdü. Rejim güçleri, gece saatlerinde Han Şeyhun ilçesinde misket bombası ve yakıcı napalm bombası kullanarak saldırı düzenledi.

Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, bombardımanın Han Şeyhun yakınlarındaki Şam-Halep karayolu boyunca yangınlara neden olduğu, ekili tarlaların yandığı belirtildi. Rejim güçlerinin Maaret el Numan'daki saldırılarının da yangına yol açtığı ve sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldüğü bildirildi. - İDLİB
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:29 Kaynak: İHA
Han Şeyhun, İdlib, Beşşar Esed, Suriye, 3. Sayfa
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