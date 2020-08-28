Esad rejimi son 4 yılda 13 binden fazla sivili öldürdü - Son Dakika

Sivillerin üzerine bomba yağdırdı, yaktı, yıktı. Esad rejimi son 4 yılda 13 binden fazla sivili öldürdü.

Suriye İnsan Hakları Ağı Beşşar Esad rejiminin Suriye'de son 4 yılda en az 13 bin 278 sivili öldürdüğünü, 18 bin 600'den fazla insanı alıkoyduğunu açıkladı. Üstelik rejim 2004 yılından beri insan haklarına ilişkin BM ile hiçbir raporu paylaşmıyor. Çünkü tam 52 kez kimyasal silah kullandı. Hayatını kaybedenlerin çoğu da çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Suriye'de Esad rejiminin zulmünün sonu gelmiyor.

(İHA)